Игрок «Динамо» Мх Глушков: Дагестан пострадал, но база и стадион целы

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков высказался перед матчем 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Игра пройдёт завтра, 19 апреля, на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Начало встречи — в 14:30 мск. В Республике Дагестан произошло наводнение из-за проливных дождей в конце марта — начале апреля 2026 года. Оно стало крупнейшим в республике более чем за 100 лет. По разным данным, число пострадавших составило 15,5 тыс. человек.

«Настрой на игру с «Зенитом» хороший. Мы играем дома. Рассчитываем выиграть. Будем прилагать для этого максимум усилий.

Играть будем у себя. Дагестан пострадал довольно сильно. К счастью, стадион и база целы», — сказал Глушков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.