ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок «Динамо» Мх Глушков: Дагестан пострадал, но база и стадион целы

Игрок «Динамо» Мх Глушков: Дагестан пострадал, но база и стадион целы
Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков высказался перед матчем 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Игра пройдёт завтра, 19 апреля, на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Начало встречи — в 14:30 мск. В Республике Дагестан произошло наводнение из-за проливных дождей в конце марта — начале апреля 2026 года. Оно стало крупнейшим в республике более чем за 100 лет. По разным данным, число пострадавших составило 15,5 тыс. человек.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Настрой на игру с «Зенитом» хороший. Мы играем дома. Рассчитываем выиграть. Будем прилагать для этого максимум усилий.

Играть будем у себя. Дагестан пострадал довольно сильно. К счастью, стадион и база целы», — сказал Глушков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

