«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал третью победу подряд в китайской Суперлиге

Завершился матч 6-го тура китайской Суперлиги-2026 между клубами «Шанхай Шэньхуа», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, и «Ляонин Тежэнь». Команды играли на стадионе «Шанхай стэдиум». Матч закончился со счётом 3:1 в пользу команды российского специалиста.

На девятой минуте счёт открыл нападающий «Шанхай Шэньхуа» Рафаэл Ратан. Через восемь минут защитник Шунькай Цзинь укрепил преимущество хозяев. На 38-й минуте Ратан оформил дубль. В конце игры гол забил нападающий «Ляонин Тежэнь» Тянь Юйда.

Эта победа стала третьей подряд для команды российского специалиста в Суперлиге.

В следующем туре соревнования подопечные Леонида Слуцкого сыграют дома с клубом «Циндао Хайню». Игра пройдёт 22 апреля. В 5-м туре чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» обыграл «Шанхай Порт» со счётом 1:0.

