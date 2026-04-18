ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Шанхай Шэньхуа — Ляонин Тежэнь, результат матча 18 апреля 2026, счет 3:1, 6-й тур Суперлиги Китая 2026

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал третью победу подряд в китайской Суперлиге
Завершился матч 6-го тура китайской Суперлиги-2026 между клубами «Шанхай Шэньхуа», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, и «Ляонин Тежэнь». Команды играли на стадионе «Шанхай стэдиум». Матч закончился со счётом 3:1 в пользу команды российского специалиста.

Китай — Суперлига . 6-й тур
18 апреля 2026, суббота. 15:00 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Окончен
3 : 1
Ляонин Тежэнь
1:0 Ратан – 9'     2:0 Цзинь – 17'     3:0 Ратан – 38'     3:1 Юйда – 87'    

На девятой минуте счёт открыл нападающий «Шанхай Шэньхуа» Рафаэл Ратан. Через восемь минут защитник Шунькай Цзинь укрепил преимущество хозяев. На 38-й минуте Ратан оформил дубль. В конце игры гол забил нападающий «Ляонин Тежэнь» Тянь Юйда.

Эта победа стала третьей подряд для команды российского специалиста в Суперлиге.

В следующем туре соревнования подопечные Леонида Слуцкого сыграют дома с клубом «Циндао Хайню». Игра пройдёт 22 апреля. В 5-м туре чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» обыграл «Шанхай Порт» со счётом 1:0.

