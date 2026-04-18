ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Чайка — Факел, результат матча 18 апреля 2026, счет 2:0, 29-й тур Первой лиги 2025/2026

«Факел» на выезде проиграл «Чайке» в матче 29-го тура Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 29-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «Чайка» из Песчанокопского и воронежский «Факел». Игра прошла на стадионе «Труд» в Подольске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Олег Гусаков из Кисловодска. Победу в матче со счётом 2:0 праздновала команда хозяев поля.

Россия — Лига PARI . 29-й тур
18 апреля 2026, суббота. 15:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
2 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Соколов – 37'     2:0    

Счёт в игре открыл полузащитник «Чайки» Артём Соколов на 36-й минуте. Хавбек Никита Посмашный забил второй мяч команды из Песчанокопского на 90+4-й минуте.

По состоянию на текущий момент «Чайка» набрала 22 очка и находится на 17-м месте турнирной таблицы. «Факел» заработал 59 очков и располагается на первой строчке.

В следующем туре «Чайка» на выезде встретится с ульяновской «Волгой» 22 апреля, а «Факел» в этот же день в домашнем матче сыграет с ярославским «Шинником».

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Топ-события субботы: старт Кубка Стэнли, «Челси» — «МЮ», РПЛ и «Финикс» против «Уорриорз»
Все новости RSS

