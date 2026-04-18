ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Ньюкасл Юнайтед — Борнмут: результат матча 18 апреля 2026, счёт 1:2, 33-й тур АПЛ 2025/2026

«Борнмут» переиграл «Ньюкасл Юнайтед» в 33-м туре АПЛ
Комментарии

Завершён матч 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Ньюкасл Юнайтед» и «Борнмут». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «вишни». Встреча состоялась на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн). В качестве главного арбитра выступил Томас Брамэлл.

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
18 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 2
Борнмут
Борнмут
0:1 Таверньер – 32'     1:1 Осула – 68'     1:2 Трюффер – 85'    

Маркус Таверньер на 32-й минуте вывел гостей вперёд, Уильям Осула на 68-й минуте сравнял счёт, а победный гол на 85-й минуте забил Адриен Трюффер.

После этой игры «Ньюкасл Юнайтед» с 42 очками располагается на 14-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Борнмут» с 48 очками находится на восьмом месте.

В следующем туре «сороки» 25 апреля на выезде встретятся с «Арсеналом», «вишни» 22 апреля примут «Лидс Юнайтед».

Календарь матчей АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
