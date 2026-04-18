«Крылья Советов» — ЦСКА: Кисляк сравнял счёт на 75-й минуте

В эти минуты идёт матч 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Крылья Советов» и ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра выступает Павел Шадыханов. На момент выхода новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 75-й минуте полузащитник красно-синих Матвей Кисляк восстановил равновесие.

На 16-й минуте нападающий красно-синих Энрике Кармо забил гол, но его отменили из-за игры рукой. На 65-й минуте нападающий хозяев Иван Олейников открыл счёт в игре.

После 24 туров чемпионата России самарская команда набрала 22 очка и занимает 13-е место. Красно-синие заработали 42 очка и располагаются на пятой строчке.

В минувшем туре «Крылья Советов» разделили очки с «Ахматом» — 2:2, а подопечные Фабио Челестини уступили «Сочи» со счётом 0:1.

