Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Крылья Советов — ЦСКА, результат матча 18 апреля 2026, счет 1:1, 25-й тур РПЛ 2025/2026

ЦСКА в гостях не смог победить «Крылья Советов» в матче 25-го тура РПЛ
Комментарии

Завершился матч 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Крылья Советов» и ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра выступил Павел Шадыханов. Матч закончился со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Олейников – 65'     1:1 Божин – 75'    

На 16-й минуте нападающий красно-синих Энрике Кармо забил гол, но его отменили из-за игры рукой. На 65-й минуте нападающий хозяев Иван Олейников открыл счёт в игре. Через 10 минут полузащитник красно-синих Матвей Кисляк восстановил равновесие.

После 25 матчей чемпионата России самарская команда набрала 23 очка и занимает 12-е место. Красно-синие заработали 43 очка и располагаются на пятой строчке.

В минувшем туре «Крылья Советов» разделили очки с «Ахматом» — 2:2, а подопечные Фабио Челестини уступили «Сочи» со счётом 0:1.

Материалы по теме
Курьёзный гол Кисляка в Самаре! ЦСКА сравнял счёт с «Крыльями»! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android