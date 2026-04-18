ЦСКА в гостях не смог победить «Крылья Советов» в матче 25-го тура РПЛ

Завершился матч 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Крылья Советов» и ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра выступил Павел Шадыханов. Матч закончился со счётом 1:1.

На 16-й минуте нападающий красно-синих Энрике Кармо забил гол, но его отменили из-за игры рукой. На 65-й минуте нападающий хозяев Иван Олейников открыл счёт в игре. Через 10 минут полузащитник красно-синих Матвей Кисляк восстановил равновесие.

После 25 матчей чемпионата России самарская команда набрала 23 очка и занимает 12-е место. Красно-синие заработали 43 очка и располагаются на пятой строчке.

В минувшем туре «Крылья Советов» разделили очки с «Ахматом» — 2:2, а подопечные Фабио Челестини уступили «Сочи» со счётом 0:1.

