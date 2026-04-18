РФС поздравил «Спартак» и «Динамо» с днём рождения

Российский футбольный союз (РФС) в телеграм-канале поздравил московские «Спартак» и «Динамо» с днём рождения. Красно-белым исполнилось 104 года, а бело-голубым — 103 года.

«С днём рождения, «Спартак». С днём рождения, «Динамо».

Сразу два московских гранда, имеющие более чем вековую историю и подарившие болельщикам множество ярких побед, легендарных игроков и незабываемых эмоций, были созданы 18 апреля.

Желаем командам дальнейшего развития, новых достижений и побед», — написано в сообщении РФС.

После 24 туров Мир РПЛ «Спартак» набрал 42 очка и занимает шестое место. «Динамо» заработало 34 очка и располагается на седьмой строчке.

