Тчуамени прокомментировал свист болельщиков и расистский инцидент с Винисиусом

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени прокомментировал критику со стороны болельщиков, которая возникла в его адрес на стадионе «Сантьяго Бернабеу». В недавних матчах игра Тчуамени вызывала вопросы, что привело к свисткам со стороны зрителей.

«Меня сделали козлом отпущения. В первые 10-20 минут стадион освистывал меня каждый раз, когда касался мяча. Такая ситуация либо сбивает с толку, либо думаешь: «Так уж получилось». Посмотрим, что я могу контролировать, единственное, что могу контролировать, это свою игру. Уровень давления в «Реале» — это совсем другое. Люди будут говорить обо всём, что ты делаешь, хорошо это или плохо.

Все говорили обо мне, как играю. Год или два назад я был плохим игроком, меня освистывали на стадионе, поэтому чувствовал, что многое пережил, это определённо помогло мне психологически. Теперь знаю, что бы я ни делал, люди будут говорить, поэтому просто игнорирую это. Играть за «Реал» — это самая большая привилегия: давление — это привилегия», — приводит слова Тчуамени Cadena Ser.

Кроме того, Тчуамени высказался о недавних расистских инцидентах в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой», в центре которых оказался форвард Винисиус Жуниор. Полузащитник был категоричен: «Они назвали его обезьяной. В следующий раз ему запретят играть. Мы не допустим повторения подобного».