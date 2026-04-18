«Тоттенхэм» не смог удержать победу над «Брайтоном» и остался в зоне вылета из АПЛ

Окончен матч 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Тоттенхэм Хотспур» и «Брайтон энд Хоув Альбион». После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир).

Педро Порро вывел лондонцев вперёд на 39-й минуте, Каору Митома на 45+3-й минуте сравнял счёт. Второй мяч лондонцев забил на 77-й минуте Хави Симонс. Жоржиньо Рюттер на 90+5-й минуте вернул равенство на табло.

После этой игры «Тоттенхэм Хотспур» с 31 очком располагается на 18-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Брайтон энд Хоув Альбион» с 47 очками находится на девятом месте.

В следующем туре «шпоры» 25 апреля на выезде встретятся с «Вулверхэмптоном», «чайки» 21 апреля примут «Челси».