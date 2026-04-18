Тоттенхэм Хотспур — Брайтон энд Хоув Альбион: результат матча 18 апреля 2026, счёт 2:2, 33-й тур АПЛ 2025/2026

«Тоттенхэм» не смог удержать победу над «Брайтоном» и остался в зоне вылета из АПЛ
Комментарии

Окончен матч 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Тоттенхэм Хотспур» и «Брайтон энд Хоув Альбион». После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир).

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
18 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 2
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Порро – 39'     1:1 Митома – 45+3'     2:1 Симонс – 77'     2:2 Рюттер – 90+5'    

Педро Порро вывел лондонцев вперёд на 39-й минуте, Каору Митома на 45+3-й минуте сравнял счёт. Второй мяч лондонцев забил на 77-й минуте Хави Симонс. Жоржиньо Рюттер на 90+5-й минуте вернул равенство на табло.

После этой игры «Тоттенхэм Хотспур» с 31 очком располагается на 18-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Брайтон энд Хоув Альбион» с 47 очками находится на девятом месте.

В следующем туре «шпоры» 25 апреля на выезде встретятся с «Вулверхэмптоном», «чайки» 21 апреля примут «Челси».

Календарь матчей АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
