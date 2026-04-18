«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 33-го тура АПЛ

Сегодня, 18 апреля, состоится матч 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступит Майкл Оливер. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Челси»: Санчес, Фофана, Хато, Кукурелья, Гюсто, Кайседо, Палмер, Фернандес, Нету, Эстевао, Делап.

«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Хевен, Шоу, Дало, Мазрауи, Каземиро, Фернандеш, Майну, Кунья, Мбемо, Шешко.

На данный момент «Челси» с 48 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Юнайтед» с 55 очками располагается на третьей строчке.

В следующем туре «синие» 21 апреля на выезде встретятся с «Брайтон энд Хоув Альбион», «красные дьяволы» 27 апреля примут «Брентфорд».