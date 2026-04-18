Тедеев — о матче с «Рубином»: он будет сложным, надеюсь, забьём

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев сказал, что команда постарается сыграть предельно надёжно в обороне в матче 25‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». Встреча пройдёт в Казани и начнётся в 17:00 мск.

«Нормальная хорошая погода, поле тоже хорошее, как мне показалось. Матч будет сложным, «Рубин» — традиционно сильная команда. Хотелось бы, чтобы мы в обороне сыграли предельно надёжно, а в атаке, надеюсь, забьём» — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

После 24 туров чемпионата России казанская команда набрала 34 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. Клуб из Тольятти заработал 22 очка и располагается на 12-й строчке.

В минувшем туре команда Франка Артиги сыграла вничью с «Оренбургом» (0:0), а подопечные Заура Тедеева проиграли московскому «Динамо» (2:3).