Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тедеев — о матче с «Рубином»: он будет сложным, надеюсь, забьём

Тедеев — о матче с «Рубином»: он будет сложным, надеюсь, забьём
Комментарии

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев сказал, что команда постарается сыграть предельно надёжно в обороне в матче 25‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». Встреча пройдёт в Казани и начнётся в 17:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Рубин
Казань
1-й тайм
0 : 0
Акрон
Тольятти

«Нормальная хорошая погода, поле тоже хорошее, как мне показалось. Матч будет сложным, «Рубин» — традиционно сильная команда. Хотелось бы, чтобы мы в обороне сыграли предельно надёжно, а в атаке, надеюсь, забьём» — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

После 24 туров чемпионата России казанская команда набрала 34 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. Клуб из Тольятти заработал 22 очка и располагается на 12-й строчке.

В минувшем туре команда Франка Артиги сыграла вничью с «Оренбургом» (0:0), а подопечные Заура Тедеева проиграли московскому «Динамо» (2:3).

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android