«Уфа» в концовке вырвала победу в матче с «Черноморцем» в 29-м туре Первой лиги

Завершился матч 29-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «Уфа» и новороссийский «Черноморец». Игра прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Николай Волошин из Смоленска. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 86-й минуте голом отметился полузащитник хозяев Залимхан Юсупов.

После 29 матчей Первой лиги «Уфа» набрала 31 очко и занимает 15-е место. «Черноморец» заработал 29 очков и располагается на 16-й строчке.

В следующем туре уфимская команда дома встретится с «КАМАЗом» из Набережных Челнов. Игра состоится 22 апреля. В свою очередь, новороссийский клуб проведёт матч 30-го тура Первой лиги с «Нефтехимиком» (22 апреля).

