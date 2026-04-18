ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Уфа — Черноморец, результат матча 18 апреля 2026, счет 1:0, 29-й тур Первой лиги 2025/2026

«Уфа» в концовке вырвала победу в матче с «Черноморцем» в 29-м туре Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 29-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «Уфа» и новороссийский «Черноморец». Игра прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Николай Волошин из Смоленска. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Россия — Лига PARI . 29-й тур
18 апреля 2026, суббота. 15:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
1 : 0
Черноморец
Новороссийск
1:0 Юсупов – 86'    

На 86-й минуте голом отметился полузащитник хозяев Залимхан Юсупов.

После 29 матчей Первой лиги «Уфа» набрала 31 очко и занимает 15-е место. «Черноморец» заработал 29 очков и располагается на 16-й строчке.

В следующем туре уфимская команда дома встретится с «КАМАЗом» из Набережных Челнов. Игра состоится 22 апреля. В свою очередь, новороссийский клуб проведёт матч 30-го тура Первой лиги с «Нефтехимиком» (22 апреля).

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Топ-события субботы: старт Кубка Стэнли, «Челси» — «МЮ», РПЛ и «Финикс» против «Уорриорз»
Топ-события субботы: старт Кубка Стэнли, «Челси» — «МЮ», РПЛ и «Финикс» против «Уорриорз»

Комментарии
