Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Челси — Манчестер Юнайтед: Матеус Кунья вывел гостей вперёд на 44-й минуте в матче 33-го тура АПЛ 2025/2026

«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: Кунья вывел гостей вперёд на 44-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играют «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Встреча проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступает Майкл Оливер. На данный момент счёт 1:0 в пользу манкунианцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
18 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Кунья – 43'    

На 44-й минуте Матеус Кунья открыл счёт в этой игре и вывел манкунианцев вперёд.

На данный момент «Челси» с 48 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Юнайтед» с 55 очками располагается на третьей строчке.

В следующем туре «синие» 21 апреля на выезде встретятся с «Брайтон энд Хоув Альбион», «красные дьяволы» 27 апреля примут «Брентфорд».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android