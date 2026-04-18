«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: Кунья вывел гостей вперёд на 44-й минуте

В эти минуты идёт матч 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играют «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Встреча проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступает Майкл Оливер. На данный момент счёт 1:0 в пользу манкунианцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 44-й минуте Матеус Кунья открыл счёт в этой игре и вывел манкунианцев вперёд.

На данный момент «Челси» с 48 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Юнайтед» с 55 очками располагается на третьей строчке.

В следующем туре «синие» 21 апреля на выезде встретятся с «Брайтон энд Хоув Альбион», «красные дьяволы» 27 апреля примут «Брентфорд».