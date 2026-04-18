Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Футбол Новости

Байер — Аугсбург, результат матча 18 апреля 2026, счёт 1:2, 30-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Аугсбург» вырвал победу у «Байера» в 30-м туре Бундеслиги
Комментарии

Завершён матч 30-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли леверкузенский «Байер» и «Аугсбург». После финального свистка зафиксирован счёт 2:1 в пользу «фуггеров». Встреча состоялась на стадионе «БайАрена» (Леверкузен). В качестве главного арбитра выступил Беньямин Бранд (Герольцхофен).

Германия — Бундеслига . 30-й тур
18 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
1 : 2
Аугсбург
Аугсбург
1:0 Шик – 12'     1:1 Ридер – 15'     1:2 Ридер – 90+7'    

Патрик Шик на 12-й минуте вывел «аспириновых» вперёд, Фабиан Ридер сравнял счёт на 15-й минуте. Победный гол на 90+7-й минуте забил Фабиан Ридер, реализовавший пенальти.

После этой игры «Байер» с 52 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Аугсбург» с 36 очками находится на девятом месте.

В следующем туре «аспириновые» 25 апреля на выезде встретятся с «Кёльном», «фуггеры» в тот же день примут «Айнтрахт».

