«Аугсбург» вырвал победу у «Байера» в 30-м туре Бундеслиги

Завершён матч 30-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли леверкузенский «Байер» и «Аугсбург». После финального свистка зафиксирован счёт 2:1 в пользу «фуггеров». Встреча состоялась на стадионе «БайАрена» (Леверкузен). В качестве главного арбитра выступил Беньямин Бранд (Герольцхофен).

Патрик Шик на 12-й минуте вывел «аспириновых» вперёд, Фабиан Ридер сравнял счёт на 15-й минуте. Победный гол на 90+7-й минуте забил Фабиан Ридер, реализовавший пенальти.

После этой игры «Байер» с 52 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Аугсбург» с 36 очками находится на девятом месте.

В следующем туре «аспириновые» 25 апреля на выезде встретятся с «Кёльном», «фуггеры» в тот же день примут «Айнтрахт».