«Рубин» — «Акрон»: Назми Грипши отличился на 23-й минуте, но гол отменили

В эти минуты идёт матч 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются казанский «Рубин» и «Акрон» из Тольятти. Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра выступает Евгений Кукуляк. Счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Полузащитник хозяев поля Назми Грипши отличился на 23-й минуте, но гол отменили после вмешательства VAR.

После 24 туров чемпионата России казанская команда набрала 34 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. Клуб из Тольятти заработал 22 очка и располагается на 13-й строчке.

В минувшем туре команда Франка Артиги сыграла вничью с «Оренбургом» (0:0), а подопечные Заура Тедеева проиграли московскому «Динамо» (2:3).