«Хоффенхайм» одолел дортмундскую «Боруссию» в 30-м туре Бундеслиги

Окончен матч 30-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Хоффенхайм» и дортмундская «Боруссия». После финального свистка зафиксирован счёт 2:1 в пользу сине-белых. Встреча состоялась на стадионе «ПреЦеро Арена» (Зинсхайм). В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Берлин).

Андрей Крамарич на 42-й минуте реализовал пенальти и вывел сине-белых вперёд. Серу Гирасси на 87-й минуте забил ответный мяч. На 90+8-й минуте Крамарич вновь забил с «точки».

После этой игры «Хоффенхайм» с 54 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Боруссия» Дортмунд с 64 очками находится на втором месте.

В следующем туре сине-белые 25 апреля на выезде встретятся с «Гамбургом», «шмели» 26 апреля дома сыграют с «Фрайбургом».