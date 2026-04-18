Василий Березуцкий прокомментировал разгромную победу «Урала» над «Соколом»
Поделиться
Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий высказался после победы своей команды в матче 29-го тура Лиги Pari с «Соколом» (3:0).
Россия — Лига PARI . 29-й тур
18 апреля 2026, суббота. 13:30 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
0 : 3
Урал
Екатеринбург
0:1 Железнов – 2' 0:2 Акбашев – 57' 0:3 Морозов – 80'
«Хорошо, что получилось забить быстрый гол. Мы контролировали игру и забили ещё два гола, поэтому игрой я доволен. Также доволен тем, что Никита Морозов снова забил гол — просто наш голеадор. Не так много играет, но забивает очень много», – приводит слова Березуцкого телеграм-канал «Урала».
По состоянию на текущий момент саратовская команда набрала 16 очков и находится на последнем, 18-м месте, турнирной таблицы. Екатеринбуржцы заработали 52 очка и располагаются на третьей строчке.
Комментарии
- 18 апреля 2026
-
17:53
-
17:42
-
17:37
-
17:35
-
17:26
-
17:16
-
17:11
-
16:59
-
16:56
-
16:53
-
16:51
-
16:43
-
16:35
-
16:30
-
16:26
-
16:21
-
16:15
-
16:08
-
16:05
-
16:00
-
15:59
-
15:50
-
15:41
-
15:33
-
15:27
-
15:24
-
15:13
-
15:05
-
14:49
-
14:47
-
14:44
-
14:30
-
14:29
-
14:23
-
14:10