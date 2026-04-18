ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Василий Березуцкий прокомментировал разгромную победу «Урала» над «Соколом»

Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий высказался после победы своей команды в матче 29-го тура Лиги Pari с «Соколом» (3:0).

Россия — Лига PARI . 29-й тур
18 апреля 2026, суббота. 13:30 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
0 : 3
Урал
Екатеринбург
0:1 Железнов – 2'     0:2 Акбашев – 57'     0:3 Морозов – 80'    

«Хорошо, что получилось забить быстрый гол. Мы контролировали игру и забили ещё два гола, поэтому игрой я доволен. Также доволен тем, что Никита Морозов снова забил гол — просто наш голеадор. Не так много играет, но забивает очень много», – приводит слова Березуцкого телеграм-канал «Урала».

По состоянию на текущий момент саратовская команда набрала 16 очков и находится на последнем, 18-м месте, турнирной таблицы. Екатеринбуржцы заработали 52 очка и располагаются на третьей строчке.

Материалы по теме
Чемпионская интрига вернулась, а «Урал» совсем отстал. Главное за тур в Первой лиге
Видео
Чемпионская интрига вернулась, а «Урал» совсем отстал. Главное за тур в Первой лиге
