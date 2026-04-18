Василий Березуцкий прокомментировал разгромную победу «Урала» над «Соколом»

Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий высказался после победы своей команды в матче 29-го тура Лиги Pari с «Соколом» (3:0).

«Хорошо, что получилось забить быстрый гол. Мы контролировали игру и забили ещё два гола, поэтому игрой я доволен. Также доволен тем, что Никита Морозов снова забил гол — просто наш голеадор. Не так много играет, но забивает очень много», – приводит слова Березуцкого телеграм-канал «Урала».

По состоянию на текущий момент саратовская команда набрала 16 очков и находится на последнем, 18-м месте, турнирной таблицы. Екатеринбуржцы заработали 52 очка и располагаются на третьей строчке.