Бубнов оценил шансы «Локомотива» на третье место по итогам сезона после игры в Оренбурге

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы «Локомотива» на третье место по итогам сезона Мир Российской Премьер-Лиги после матча 25-го тура с «Оренбургом» (1:0).

«Локомотиву» нужна была победа, чтобы остаться в тройке. Иначе их могли догнать и даже перегнать. Поэтому матч был принципиальный. С «Оренбургом» очень тяжело дома играть, потому что, во-первых, днём играть, в 12 часов, непривычное время. Во-вторых, на искусственном покрытии, на котором они тренируются, что бы там ни говорили, всё равно имеют преимущество. Матч получился интересный. Играли в хорошем темпе. Моменты были и у тех, и у других. Но «Локомотив» смог, в конце концов, один момент реализовать, а «Оренбург» — нет. «Локомотив» сейчас улучшил положение в борьбе за третье место. Хотя, на мой взгляд, у «Локомотива» такой календарь, что в тройку, в конце концов, не смогут войти», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.

По состоянию на текущий момент команда из Оренбурга набрала 20 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. Железнодорожники заработали 48 очков и располагаются на третьей строчке.