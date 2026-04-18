ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Бубнов оценил шансы «Локомотива» на третье место по итогам сезона после игры в Оренбурге

Бубнов оценил шансы «Локомотива» на третье место по итогам сезона после игры в Оренбурге
Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы «Локомотива» на третье место по итогам сезона Мир Российской Премьер-Лиги после матча 25-го тура с «Оренбургом» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 70'    

«Локомотиву» нужна была победа, чтобы остаться в тройке. Иначе их могли догнать и даже перегнать. Поэтому матч был принципиальный. С «Оренбургом» очень тяжело дома играть, потому что, во-первых, днём играть, в 12 часов, непривычное время. Во-вторых, на искусственном покрытии, на котором они тренируются, что бы там ни говорили, всё равно имеют преимущество. Матч получился интересный. Играли в хорошем темпе. Моменты были и у тех, и у других. Но «Локомотив» смог, в конце концов, один момент реализовать, а «Оренбург» — нет. «Локомотив» сейчас улучшил положение в борьбе за третье место. Хотя, на мой взгляд, у «Локомотива» такой календарь, что в тройку, в конце концов, не смогут войти», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.

По состоянию на текущий момент команда из Оренбурга набрала 20 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. Железнодорожники заработали 48 очков и располагаются на третьей строчке.

