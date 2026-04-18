Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Айнтрахт — РБ Лейпциг, результат матча 18 апреля 2026, счёт 1:3, 30-й тур Бундеслиги 2025/2026

«РБ Лейпциг» победил «Айнтрахт» в матче 30-го тура Бундеслиги
Комментарии

Завершён матч 30-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли франкфуртский «Айнтрахт» и «РБ Лейпциг». После финального свистка зафиксирован счёт 3:1 в пользу «орлов». Встреча состоялась на стадионе «Франкфурт Арена». В качестве главного арбитра выступил Бастиан Данкерт (Росток).

Германия — Бундеслига . 30-й тур
18 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
1 : 3
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 Диоманд – 27'     1:1 Ларссон – 34'     1:2 Нуса – 70'     1:3 Хардер – 81'    

Ян Диоманд вывел гостей вперёд на 27-й минуте, Хуго Ларссон сравнял счёт на 34-й минуте. Антонио Нуса на 70-й минуте вернул «быкам» преимущество, Конрад Хардер забил на 81-й минуте.

После этой игры «Айнтрахт» с 42 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «РБ Лейпциг» с 59 очками находится на третьем месте.

В следующем туре «орлы» 25 апреля на выезде сыграют с «Аугсбургом», «быки» 24 апреля примут «Унион».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android