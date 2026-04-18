«РБ Лейпциг» победил «Айнтрахт» в матче 30-го тура Бундеслиги

Завершён матч 30-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли франкфуртский «Айнтрахт» и «РБ Лейпциг». После финального свистка зафиксирован счёт 3:1 в пользу «орлов». Встреча состоялась на стадионе «Франкфурт Арена». В качестве главного арбитра выступил Бастиан Данкерт (Росток).

Ян Диоманд вывел гостей вперёд на 27-й минуте, Хуго Ларссон сравнял счёт на 34-й минуте. Антонио Нуса на 70-й минуте вернул «быкам» преимущество, Конрад Хардер забил на 81-й минуте.

После этой игры «Айнтрахт» с 42 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «РБ Лейпциг» с 59 очками находится на третьем месте.

В следующем туре «орлы» 25 апреля на выезде сыграют с «Аугсбургом», «быки» 24 апреля примут «Унион».