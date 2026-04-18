ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер «ПСЖ» Энрике поделился мнением о нынешнем уровне команды

Тренер «ПСЖ» Энрике поделился мнением о нынешнем уровне команды
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о нынешнем уровне своей команды.

«Выход в полуфинал Лиги чемпионов три года подряд — довольно необычная ситуация практически для любого клуба. Это очень сложно, но мы гордимся тем, чего достигли, хотим большего. По-прежнему стремимся к совершенству. Здорово, когда получается вселить уверенность в такую ​​молодую команду, как наша. Мы знали, как сложно будет этого добиться, понимаем, что будет непросто удержаться на таком уровне», — приводит слова Энрике L’Équipe.

На данный момент парижская команда возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, а в полуфинале Лиги чемпионов парижане сыграют с «Баварией».

