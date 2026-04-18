«Атлетико» не продаст Хулиана Альвареса – Mundo Deportivo

Мадридский «Атлетико» не продаст нападающего Хулиана Альвареса. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, столичный клуб не собирается вести переговоры с «Барселоной» о трансфере аргентинского форварда, а также не рассматривает обмен игрока на Феррана Торреса или игроков академии каталонского клуба. При этом в «Атлетико» уверены, что нападающий не будет самостоятельно инициировать переговоры с сине-гранатовыми.

В нынешнем сезоне Альварес провёл 46 матчей за «матрасников» во всех турнирах, забив 18 голов и сделав девять результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до 2030 года, а его рыночная стоимость, по данным портала Transfermarkt, составляет € 90 млн.