Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико» не продаст Хулиана Альвареса – Mundo Deportivo

«Атлетико» не продаст Хулиана Альвареса – Mundo Deportivo
Комментарии

Мадридский «Атлетико» не продаст нападающего Хулиана Альвареса. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, столичный клуб не собирается вести переговоры с «Барселоной» о трансфере аргентинского форварда, а также не рассматривает обмен игрока на Феррана Торреса или игроков академии каталонского клуба. При этом в «Атлетико» уверены, что нападающий не будет самостоятельно инициировать переговоры с сине-гранатовыми.

В нынешнем сезоне Альварес провёл 46 матчей за «матрасников» во всех турнирах, забив 18 голов и сделав девять результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до 2030 года, а его рыночная стоимость, по данным портала Transfermarkt, составляет € 90 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android