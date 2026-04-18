«Был один из последних шансов». Бубнов — о перспективах ЦСКА на попадание в тройку РПЛ

«Был один из последних шансов». Бубнов — о перспективах ЦСКА на попадание в тройку РПЛ
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о перспективах ЦСКА на попадание в тройку призёров по итогам сезона Мир Российской Премьер-Лиги после матча 25-го тура с «Крыльями Советов» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Олейников – 65'     1:1 Божин – 75'    

«Для ЦСКА это, думаю, был один из последних шансов, чтобы побороться за третье место. Надо было только выигрывать. Но выиграть они не смогли, больше того, они могли даже проиграть, потому что 0:1 проигрывали. И поэтому ничья ничего ЦСКА не дала», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.

После 25 матчей чемпионата России самарская команда набрала 23 очка и занимает 12-е место. Красно-синие заработали 43 очка и располагаются на пятой строчке.

