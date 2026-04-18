Тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о состоянии Фабиана Руиса

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике перед матчем 30-го тура Лиги 1 с «Лионом» высказался о нынешнем состоянии полузащитника Фабиана Руиса.

— Фабиан Руис снова в строю. Каково его состояние?

— Он хорошо тренировался с командой. Руис участвовал во всех тренировках. Если не возникнет проблем, он будет в составе. И если у нас появится возможность, постараемся дать Фабиану первые минуты после травмы, — приводит слова Энрике L’Équipe.

Фабиан Руис получил травму колена 20 января в матче Лиги чемпионов со «Спортингом» (1:2). На данный момент парижская команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции.