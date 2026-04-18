Линекер назвал причину, по которой Криштиану Роналду отписался от него в соцсетях

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер высказался о взаимоотношениях с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду, а также назвал причину, по которой футболист отписался от него в социальных сетях.

«Криштиану Роналду меня не очень-то любит. Его ничем не обидел своими словами. Просто честен, думаю, Месси в целом лучший футболист. Он отписался от меня в соцсети. Я это переживу.

Мне всегда будет нравиться Роналду. Много раз видел его игру. Знаю, он немного на меня обижен, но это не имеет большого значения», — приводит слова Линекера Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Роналду провёл за клуб 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 26 мячей и отметился четырьмя результативными передачами.