ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Тренер ЦСКА высказался после ничьей с «Крыльями Советов»

Тренер ЦСКА Манель Экспосито прокомментировал результат матча 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Олейников – 65'     1:1 Божин – 75'    

— Известно, что с Глебовым?
— Нет, он почувствовал беспокойство в задней поверхности бедра. Пока не сделаем обследование, ничего не можем утверждать.

— Как можете оценить выход на поле Мойзеса?
— Он внёс свою лепту. Ему не хватает игрового ритма, но это можно набрать только одним способом — хорошо тренироваться и всегда быть готовым выходить на поле.

Хорошо изучили наших соперников, они изменили свою игровую систему. Сейчас они играют намного больше с мячом, чем раньше, их команда очень опасна в переходных эпизодах.

— Идея с Бариновым в центре обороны будет ли жить дальше?
— Он хорошую работу провёл. Мы довольны его отдачей, лидерскими качествами, самопожертвованием. Но каждый матч — это отдельная история, теперь нам нужно думать о «Ростове», — сказал Экспосито в эфире «Матч ТВ».

Отметим, главный тренер армейцев Фабио Челестини пропускал встречу из-за перебора жёлтых карточек.

После 25 матчей чемпионата России самарская команда набрала 23 очка и занимает 12-е место. Красно-синие заработали 43 очка и располагаются на пятой строчке.

Материалы по теме
ЦСКА снова потерял очки! В Самаре команду спас курьёзный гол Кисляка. Видео
ЦСКА снова потерял очки! В Самаре команду спас курьёзный гол Кисляка. Видео
