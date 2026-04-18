«Пари НН» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ

Сегодня, 18 апреля, состоится матч 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Пари НН» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород). В качестве главного арбитра выступит Андрей Прокопов из Ярославля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд

«Пари НН»: Медведев, Александров, Коледин, Кирш, Бальбоа, Урванцев, Смелов, Сефас, Карич, Вешнер, Олусегун.

«Динамо»: Лещук, Маричаль, Касерес, Скопинцев, Бителло, Гомес, Миранчук, Рубенс, Осипенко, Тюкавин, Фомин.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых 34 очка в 24 играх. «Пари НН» с 21 набранным очком располагается на 14-й строчке.

В предыдущем туре команда Ролана Гусева победила на выезде тольяттинский «Акрон» со счётом 3:2, а подопечные Алексея Шпилевского сыграли вничью с «Балтикой» (2:2).