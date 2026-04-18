Главная Футбол Новости

«Это скорее потерянные два очка». Тренер «Крыльев Советов» Булатов — о ничьей с ЦСКА

Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов высказался после матча 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Олейников – 65'     1:1 Божин – 75'    

«Объективно можем оценить [результат] только в раздевалке, когда увидим расстроенных ребят. Наверное, это скорее потерянные два очка.

Надо сказать ребятам спасибо, что они приняли наши идеи, очень хорошо тренируются. Пытаемся видоизменить нашу игру, надеюсь, это получается. Уверен, если будем двигаться в таком направлении, у нас будет победа.

Главный итог, что мы достаточно хорошо играли в футбол и очень достойно выглядели в матче с командой из верхней части таблицы», — сказал Булатов в эфире «Матч ТВ».

После 25 матчей чемпионата России самарская команда набрала 23 очка и занимает 12-е место. Красно-синие заработали 43 очка и располагаются на пятой строчке.

