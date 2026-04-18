Главная Футбол Новости

«Мы пробили дно». Главный тренер «Факела» — об игре команды

«Мы пробили дно». Главный тренер «Факела» — об игре команды
Главный тренер «Факела» Олег Василенко высказался после поражения от «Чайки» (0:2) в матче 29-го тура Лиги Pari.

Россия — Лига PARI . 29-й тур
18 апреля 2026, суббота. 15:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
2 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Соколов – 37'     2:0    

«Искренне извиняемся за этот позор. Мы пробили дно. Нам стыдно за то, что сделали это в Воронеже. Это не работа над ошибками. Извиняюсь за такую историю. Мне сложно понять, почему это так.

Я дал высказаться в раздевалке каждому игроку. Им было, что сказать. Говорил долго до этого. У них есть понимание, что сейчас самое время объединиться. Они переживают. Я сказал: «Здорово, что пришла такая мысль, вы не молчите». Но это нужно было делать раньше. Сказал, что будет много критики, но это заслуженно. Настоящий спортсмен должен с этим справиться. Если не готовы, приедем в Воронеж, сообщите мне — и в команде вас не будет», — передаёт слова Василенко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

По состоянию на текущий момент «Чайка» набрала 22 очка и находится на 17-м месте турнирной таблицы. «Факел» заработал 59 очков и располагается на первой строчке.

Лидер Первой лиги продлил неприятную серию. Первое место «Факела» под угрозой?
