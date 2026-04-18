Тренер «Факела» Василенко вышел к воронежским болельщикам после поражения от «Чайки»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко после поражения от «Чайки» (0:2) в матче 29-го тура Лиги Pari вышел к воронежским болельщикам. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Один из фанатов воронежского клуба предположил, что футболисты «Факела» специально «сливают» главного тренера команды. При этом чуть позже игроки воронежского клуба тоже подошли к разочарованным фанатам.

По состоянию на текущий момент «Чайка» набрала 22 очка и находится на 17-м месте турнирной таблицы Первой лиги. «Факел» заработал 59 очков и располагается на первой строчке.

Отметим, в весенней части сезона «Факел» одержал только три победы в восьми матчах.