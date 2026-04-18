Главная Футбол Новости

Тренер «Факела» Василенко вышел к воронежским болельщикам после поражения от «Чайки»

Тренер «Факела» Василенко вышел к воронежским болельщикам после поражения от «Чайки»
Комментарии

Главный тренер «Факела» Олег Василенко после поражения от «Чайки» (0:2) в матче 29-го тура Лиги Pari вышел к воронежским болельщикам. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Россия — Лига PARI . 29-й тур
18 апреля 2026, суббота. 15:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
2 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Соколов – 37'     2:0    

Один из фанатов воронежского клуба предположил, что футболисты «Факела» специально «сливают» главного тренера команды. При этом чуть позже игроки воронежского клуба тоже подошли к разочарованным фанатам.

По состоянию на текущий момент «Чайка» набрала 22 очка и находится на 17-м месте турнирной таблицы Первой лиги. «Факел» заработал 59 очков и располагается на первой строчке.

Отметим, в весенней части сезона «Факел» одержал только три победы в восьми матчах.

Лидер Первой лиги продлил неприятную серию. Первое место «Факела» под угрозой?
Лидер Первой лиги продлил неприятную серию. Первое место «Факела» под угрозой?
Комментарии
