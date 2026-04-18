Тренер «Факела»: если нас забросают камнями, надо измениться, чтобы пройти сквозь них

Главный тренер «Факела» Олег Василенко назвал необходимые условия для возвращения команды к победам. В матче 29-го тура Лиги Pari «Факел» проиграл «Чайке» (0:2).

«Нам всем, не только футболистам, нужно найти в себе новые идеи, резервы и объединиться ради того, чтобы справиться со сложной ситуацией. Сейчас такая ситуация, когда ещё сложней. В моём понимании мы сейчас пробили дно. Это объективно. И это я сказал команде. Даже сейчас, если нас будут забрасывать камнями, нам надо измениться внутри измениться и пересмотреть, чтобы пройти сквозь эти камни», — передаёт слова Василенко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

По состоянию на текущий момент «Чайка» набрала 22 очка и находится на 17-м месте турнирной таблицы. «Факел» заработал 59 очков и располагается на первой строчке.