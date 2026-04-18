Главный тренер «Факела» ответил на вопрос о возможной отставке после поражения от «Чайки»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко после матча 29-го тура Pari Первой лиги с «Чайкой» (0:2) высказался о возможном уходе из воронежского клуба.

— Допускаете, что могут быть приняты кадровые меры в том числе и в отношении вас?

— От этого никто не застрахован. Главный тренер отвечает за результат. На мне ответственность. Я же не складываю с себя ответственность. Я часть команды. У руководства может быть любое решение. Сейчас в раздевалке была команда и тренерский состав. Мы говорили о нашей проблеме, — передаёт слова Василенко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Факел» с 59 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице Первой лиги.