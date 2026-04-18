«Шинник» уверенно победил тульский «Арсенал» в матче 29-го тура Первой лиги

Завершился матч 29-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «Шинник» из Ярославля и тульский «Арсенал». Игра прошла на стадионе «Шинник» в Ярославле. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Владимир Шамара. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Артур Галоян во втором тайме на 75-й минуте. На 83-й минуте Галоян оформил дубль и увеличил преимущество ярославской команды.

«Арсенал» занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 36 очков в 29 встречах. «Шинник» с 39 очками в 29 играх располагается на восьмой строчке.