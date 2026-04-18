«Родина» не смогла обыграть «Волгу» в 29-м туре Первой лиги

Завершился матч 29-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались московская «Родина» и «Волга» из Ульяновска. Игра прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алексей Лапатухин. Игра закончилась вничью со счётом 0:0.

«Волга» занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 32 очко в 29 встречах. «Родина» с 56 очками в 29 играх располагается на второй строчке.

В следующем туре «Волга» встретится с «Чайкой» из Песчанокопского (22 апреля). В этот же день «Родина» сыграет с волгоградским «Ротором».