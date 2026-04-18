Экс-тренер «Факела» Пятибратов: вопрос, куда двигается команда

Экс-тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался после поражения команды от «Чайки» (0:2) в матче 29-го тура Лиги Pari.

«Извиниться перед болельщиками — достойный поступок. Результат с «Чайкой» оставил удручающее впечатление. Это самый слабый матч «Факела» за последние несколько лет. Явный сбой настроек. Кажется, что команда неудачно провела зимние сборы. Это не первое поражение. Виден кризис идей. Не вижу у команды творческого подхода. Насколько «Факел» понимает, как действовать в следующих матчах? Казалось, что должны были мощно отреагировать на поражение от «Родины». Не думаю, что речь идёт об увольнении главного тренера. Но вопрос, куда двигается команда», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По состоянию на текущий момент «Чайка» набрала 22 очка и находится на 17-м месте турнирной таблицы. «Факел» заработал 59 очков и располагается на первой строчке.