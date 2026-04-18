Тренер ЦСКА обратился к игрокам после ничьей с «Крыльями Советов» в 25-м туре РПЛ

Тренер ЦСКА Манель Экспосито обратился к игрокам своей команды после матча 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).

«Подняли головы, подняли. Мы сражались, боролись, всё сделали. Всё отдали, до последней капли выложились. Давайте, все молодцы! Головы подняли. Давайте-давайте, следующие матчи нас ожидают. Давай, пацаны», — сказал Экспосито в видео, опубликованном в официальном телеграм-канале клуба.

После 25 матчей чемпионата России самарская команда набрала 23 очка и занимает 12-е место. Красно-синие заработали 43 очка и располагаются на пятой строчке.