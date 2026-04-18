Тренер ЦСКА обратился к игрокам после ничьей с «Крыльями Советов» в 25-м туре РПЛ
Тренер ЦСКА Манель Экспосито обратился к игрокам своей команды после матча 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Олейников – 65' 1:1 Божин – 75'
«Подняли головы, подняли. Мы сражались, боролись, всё сделали. Всё отдали, до последней капли выложились. Давайте, все молодцы! Головы подняли. Давайте-давайте, следующие матчи нас ожидают. Давай, пацаны», — сказал Экспосито в видео, опубликованном в официальном телеграм-канале клуба.
После 25 матчей чемпионата России самарская команда набрала 23 очка и занимает 12-е место. Красно-синие заработали 43 очка и располагаются на пятой строчке.
