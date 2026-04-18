Гришин: игра ЦСКА никого не удовлетворяет, но решать тренеру, как выходить из кризиса

Гришин: игра ЦСКА никого не удовлетворяет, но решать тренеру, как выходить из кризиса
Известный российский экс-футболист Александр Гришин высказался об игре ЦСКА после матча 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Олейников – 65'     1:1 Божин – 75'    

«У ЦСКА кризис с начала возобновления чемпионата. Все поняли, что команда немного не подготовилась и неуправляема. Отсюда и результаты. Когда можно было думать, что ничья с «Крыльями Советов» будет счастьем для ЦСКА? У соперника было больше возможностей. У армейцев же не было моментов, кроме гола Кисляка. Ещё зимой ЦСКА претендовал на чемпионство. А сегодня один удар за первый тайм. Как выходить из кризиса — решать тренеру. Игра никого не удовлетворяет», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 25 матчей чемпионата России самарская команда набрала 23 очка и занимает 12-е место. Красно-синие заработали 43 очка и располагаются на пятой строчке.

Материалы по теме
Александр Гришин: самарский футбол становится жалко
