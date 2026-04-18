Стал известен характер повреждения Глебова, полученного в матче ЦСКА с «Крыльями Советов»

Стал известен характер повреждения полузащитника ЦСКА Кирилла Глебова, полученного в матче 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:1).

«У Кирилла Глебова диагностировано повреждение мышц задней группы бедра. Завтра днём Кирилл пройдёт МРТ, по итогам которого будет определена степень повреждения и тактика лечения», — говорится в сообщении пресс-службы армейцев в телеграм-канале клуба.

Полузащитник был заменён на 43-й минуте встречи.

После 25 матчей чемпионата России самарская команда набрала 23 очка и занимает 12-е место. Красно-синие заработали 43 очка и располагаются на пятой строчке.