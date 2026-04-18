Стал известен характер повреждения Глебова, полученного в матче ЦСКА с «Крыльями Советов»

Стал известен характер повреждения полузащитника ЦСКА Кирилла Глебова, полученного в матче 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Олейников – 65' 1:1 Божин – 75'
«У Кирилла Глебова диагностировано повреждение мышц задней группы бедра. Завтра днём Кирилл пройдёт МРТ, по итогам которого будет определена степень повреждения и тактика лечения», — говорится в сообщении пресс-службы армейцев в телеграм-канале клуба.
Полузащитник был заменён на 43-й минуте встречи.
После 25 матчей чемпионата России самарская команда набрала 23 очка и занимает 12-е место. Красно-синие заработали 43 очка и располагаются на пятой строчке.
