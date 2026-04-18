ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
«Бавария» может досрочно стать чемпионом Германии, если не проиграет «Штутгарту»

Мюнхенская «Бавария» может досрочно оформить чемпионство, если не проиграет в матче 30-го тура Бундеслиги со «Штутгартом». Это стало возможным благодаря победе «Хоффенхайма» над дортмундской «Боруссией» (2:1).

На данный момент «Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги с 76 очками после 29 матчей. У дортмундской «Боруссии», которая находится на второй строчке, 64 очка после 30 игр. Если мюнхенцы не проиграют «швабам», их отрыв от дортмундцев составит как минимум 13 очков за четыре тура до конца чемпионата. В обеих встречах текущего розыгрыша первенства Германии «Бавария» обыграла «Боруссию» (2:1, 3:2). Таким образом, мюнхенцы станут чемпионами Германии в 35-й раз в истории.

