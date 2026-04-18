Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Нефтехимик — Спартак Кострома, результат матча 18 апреля 2026, счет 3:1, 29-й тур Первой лиги 2025/2026

Костромской «Спартак» проиграл «Нефтехимику» в матче 29-го тура Первой лиги
Завершился матч 29-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 между «Нефтехимиком» и костромским «Спартаком». Команды играли на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. В качестве главного арбитра обслуживал Роман Сафьян. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 3:1.

Россия — Лига PARI . 29-й тур
18 апреля 2026, суббота. 17:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 1
Спартак Кс
Кострома
0:1 Калмыков – 39'     1:1 Магомедов – 59'     2:1 Шильцов – 67'     3:1 Магомедов – 90+7'    

Счёт в матче открыл нападающий красно-белых Амур Калмыков в конце первого тайма на 39-й минуте. Во втором тайме на 59-й минуте форвард «Нефтехимика» Рашид Магомедов сравнял счёт. На 67-й минуте полузащитник Константин Шильцов вывел хозяев поля вперёд. В конце встречи на 90+4-й минуте Рашид Магомедов оформил дубль.

По состоянию на сегодняшний день «Нефтехимик» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. У команды 39 очков. «Спартак» с 44 очками располагается на пятой строчке.

Новости по лицензиям, «Иркутск» спас рэпер, новый форвард для «Краснодара». Главное в ФНЛ
