Костромской «Спартак» проиграл «Нефтехимику» в матче 29-го тура Первой лиги

Завершился матч 29-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 между «Нефтехимиком» и костромским «Спартаком». Команды играли на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. В качестве главного арбитра обслуживал Роман Сафьян. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 3:1.

Счёт в матче открыл нападающий красно-белых Амур Калмыков в конце первого тайма на 39-й минуте. Во втором тайме на 59-й минуте форвард «Нефтехимика» Рашид Магомедов сравнял счёт. На 67-й минуте полузащитник Константин Шильцов вывел хозяев поля вперёд. В конце встречи на 90+4-й минуте Рашид Магомедов оформил дубль.

По состоянию на сегодняшний день «Нефтехимик» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. У команды 39 очков. «Спартак» с 44 очками располагается на пятой строчке.