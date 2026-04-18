Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин: если конфликт Челестини с Мойзесом решён, этот игрок должен выходить в основе

Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о конфликте между наставником армейцев Фабио Челестини и защитником красно-синих Мойзесом.

«Понимаю, что был конфликт с Мойзесом. Если он решён, этот игрок должен выходить в основе. Это сильнейший игрок ЦСКА! Челестини всем показывает, что конфликт решили, но лучший играть не будет. Ситуация взаимоотношений мне непонятна. Ребята же тоже читают прессу. Положительно это на них не влияет. На игре всё сказывается. Дальше матчи с «Ростовом», «Спартаком» и «Зенитом». С такой игрой за тройку не зацепишься, но надо за Кубок. Игра со «Спартаком» на Кубок будет определяющей. Могут быть перемены, если не выиграют», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 25 матчей чемпионата России красно-синие заработали 43 очка и располагаются на пятой строчке в турнирной таблице.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android