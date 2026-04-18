Гришин: если конфликт Челестини с Мойзесом решён, этот игрок должен выходить в основе

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о конфликте между наставником армейцев Фабио Челестини и защитником красно-синих Мойзесом.

«Понимаю, что был конфликт с Мойзесом. Если он решён, этот игрок должен выходить в основе. Это сильнейший игрок ЦСКА! Челестини всем показывает, что конфликт решили, но лучший играть не будет. Ситуация взаимоотношений мне непонятна. Ребята же тоже читают прессу. Положительно это на них не влияет. На игре всё сказывается. Дальше матчи с «Ростовом», «Спартаком» и «Зенитом». С такой игрой за тройку не зацепишься, но надо за Кубок. Игра со «Спартаком» на Кубок будет определяющей. Могут быть перемены, если не выиграют», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 25 матчей чемпионата России красно-синие заработали 43 очка и располагаются на пятой строчке в турнирной таблице.