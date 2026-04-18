Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории «Акрона»
Нападающий «Акрона» Артём Дзюба отличился в матче 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:1). Таким образом, форвард стал лучшим бомбардиром в истории клуба из Тольятти. Об этом сообщает телеграм-канал «Акрона».
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Лобов – 48' 1:1 Дзюба – 62'
Удаления: нет / Бокоев – 66'
Дзюба выступает за красно-чёрных с 2024 года. За это время он провёл 47 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 12 результативных передач. Нападающий обошёл по этому показателю южноамериканского экс-форварда «Акрона» Андреса Понсе.
После 25 туров чемпионата России клуб из Тольятти заработал 23 очка и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице.
