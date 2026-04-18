Тренер ЦСКА ответил на вопрос о возможном возвращении Мойзеса в стартовый состав команды

Тренер ЦСКА ответил на вопрос о возможном возвращении Мойзеса в стартовый состав команды
Тренер ЦСКА Манель Экспосито ответил на вопрос о возможном возвращении защитника армейцев Мойзеса в стартовый состав команды в матче следующего тура Мир РПЛ.

«Перед матчем всегда выбираем тех игроков, которые, по нашему мнению, лучше подойдут, чтобы в конкретный день выиграть встречу. Это касается и стартового состава, и запасных игроков. Сегодня у Мойзеса было больше игрового времени, посмотрим, будет ли он продолжать идти в этой динамике к следующему матчу. Про следующий матч с «Ростовом» ничего сказать вам не могу», — приводит слова Экспосито официальный сайт клуба.

После 25 матчей чемпионата России красно-синие заработали 43 очка и располагаются на пятой строчке. Лидирует в чемпионате «Краснодар», у которого 53 очка.

В следующем туре ЦСКА в домашнем матче сыграет с «Ростовом» (21 апреля).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
21 апреля 2026, вторник. 19:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
