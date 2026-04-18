Тренер сборной Германии Нагельсман: у нас с Нойером очень хорошие взаимоотношения

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о своих взаимоотношениях с голкипером «Баварии» Мануэлем Нойером на фоне слухов о возможном возвращении вратаря в национальную команду.

«Меня всегда веселят моменты, когда люди спрашивают, поддерживаю ли я контакт с Ману. Да, это так. Время от времени разговариваем по телефону и пишем друг другу сообщения. Зачастую общаемся на самые разные темы, не только про футбол. У нас очень хорошие взаимоотношения.

Возвращение Нойера в сборную? Ману самостоятельно принял решение уйти из национальной команды. Он уже и сам это много раз повторил. Поэтому думаю, вряд ли в разговорах на эту тему есть какой-то смысл», — приводит слова Нагельсмана FCB Inside со ссылкой на MagentaTV.