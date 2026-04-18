Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Германии Нагельсман: у нас с Нойером очень хорошие взаимоотношения

Комментарии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о своих взаимоотношениях с голкипером «Баварии» Мануэлем Нойером на фоне слухов о возможном возвращении вратаря в национальную команду.

«Меня всегда веселят моменты, когда люди спрашивают, поддерживаю ли я контакт с Ману. Да, это так. Время от времени разговариваем по телефону и пишем друг другу сообщения. Зачастую общаемся на самые разные темы, не только про футбол. У нас очень хорошие взаимоотношения.

Возвращение Нойера в сборную? Ману самостоятельно принял решение уйти из национальной команды. Он уже и сам это много раз повторил. Поэтому думаю, вряд ли в разговорах на эту тему есть какой-то смысл», — приводит слова Нагельсмана FCB Inside со ссылкой на MagentaTV.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android