«Марсель» уступил «Лорьяну» в матче 30-го тура Лиги 1

Завершился матч 30-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лорьян» и «Марсель». Игра прошла на стадионе «дю Мустуа — Ив Алленма» (Лорьян, Франция). В качестве главного арбитра выступил Эрик Ваттеллье. Победу во встрече со счётом 2:0 одержали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в матче забил полузащитник «Лорьяна» Панос Кацерис на 28-й минуте. На 58-й минуте форвард Бамба Дьенг удвоил преимущество хозяев, установив окончательный счёт — 2:0.

После 30 матчей чемпионата Франции «Марсель» набрал 52 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Лорьян» располагается на девятой строчке. У команды в активе 41 очко.