ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Лорьян — Марсель, результат матча 18 апреля 2026, счёт 2:0, 30-й тур Лиги 1 2025/2026

«Марсель» уступил «Лорьяну» в матче 30-го тура Лиги 1
Комментарии

Завершился матч 30-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лорьян» и «Марсель». Игра прошла на стадионе «дю Мустуа — Ив Алленма» (Лорьян, Франция). В качестве главного арбитра выступил Эрик Ваттеллье. Победу во встрече со счётом 2:0 одержали футболисты команды хозяев.

Франция — Лига 1 . 30-й тур
18 апреля 2026, суббота. 18:00 МСК
Лорьян
Окончен
2 : 0
Марсель
1:0 Кацерис – 28'     2:0 Дьенг – 58'    

Первый мяч в матче забил полузащитник «Лорьяна» Панос Кацерис на 28-й минуте. На 58-й минуте форвард Бамба Дьенг удвоил преимущество хозяев, установив окончательный счёт — 2:0.

После 30 матчей чемпионата Франции «Марсель» набрал 52 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Лорьян» располагается на девятой строчке. У команды в активе 41 очко.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
