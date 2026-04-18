Тренер «Акрона» Заур Тедеев: игра «Рубина» в атаке показалась нам предсказуемой

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал результат матча 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:1).

«Нам этой ничьей точно не хотелось, но по тому, как складывалась игра, можно сказать, что в очередной раз смогли проявить волю и характер. Достаточно надёжно сыграли в обороне, потому что, кроме навала, с которым мы справлялись, ничего другого особо не видели у наших ворот. Игра «Рубина» в атаке показалась нам предсказуемой. Даже когда мы играли вдесятером, у меня складывалось ощущение, что точно больше не пропустим», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

После 25 туров чемпионата России казанская команда набрала 35 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Клуб из Тольятти заработал 23 очка и располагается на 13-й строчке.