Тренер «Акрона» Заур Тедеев: игра «Рубина» в атаке показалась нам предсказуемой

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал результат матча 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Лобов – 48'     1:1 Дзюба – 62'    
Удаления: нет / Бокоев – 66'

«Нам этой ничьей точно не хотелось, но по тому, как складывалась игра, можно сказать, что в очередной раз смогли проявить волю и характер. Достаточно надёжно сыграли в обороне, потому что, кроме навала, с которым мы справлялись, ничего другого особо не видели у наших ворот. Игра «Рубина» в атаке показалась нам предсказуемой. Даже когда мы играли вдесятером, у меня складывалось ощущение, что точно больше не пропустим», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

После 25 туров чемпионата России казанская команда набрала 35 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Клуб из Тольятти заработал 23 очка и располагается на 13-й строчке.

Дзюба переломил безнадёжный матч! И испортил «Рубину» большой праздник. Видео
