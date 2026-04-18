Иван Таранов: после смены тренера «Крылья» приятно удивляют своей игрой
Поделиться
Российский экс-футболист Иван Таранов поделился впечатлениями от матча 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и ЦСКА (1:1). Ранее самарскую команду возглавил Сергей Булатов, который сменил на этом посту Магомеда Адиева.
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Олейников – 65' 1:1 Божин – 75'
«Игра получилась боевой, интересной. Но качество поля не позволило более высококлассной команде одержать победу. «Крылья Советов» молодцы! Очень понравилось, как команда играла. Надо отдать ей должное. Ребята были близки к трём очкам больше, чем ЦСКА. После смены тренера «Крылья» приятно удивляют своей игрой. Прогресс есть», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Комментарии
- 18 апреля 2026
-
21:04
-
20:59
-
20:54
-
20:52
-
20:43
-
20:35
-
20:33
-
20:23
-
20:12
-
20:07
-
20:07
-
20:01
-
19:56
-
19:55
-
19:51
-
19:45
-
19:40
-
19:37
-
19:35
-
19:31
-
19:30
-
19:20
-
19:04
-
19:01
-
19:00
-
19:00
-
19:00
-
18:59
-
18:58
-
18:58
-
18:51
-
18:48
-
18:42
-
18:36
-
18:36