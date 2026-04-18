Иван Таранов: после смены тренера «Крылья» приятно удивляют своей игрой

Российский экс-футболист Иван Таранов поделился впечатлениями от матча 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и ЦСКА (1:1). Ранее самарскую команду возглавил Сергей Булатов, который сменил на этом посту Магомеда Адиева.

«Игра получилась боевой, интересной. Но качество поля не позволило более высококлассной команде одержать победу. «Крылья Советов» молодцы! Очень понравилось, как команда играла. Надо отдать ей должное. Ребята были близки к трём очкам больше, чем ЦСКА. После смены тренера «Крылья» приятно удивляют своей игрой. Прогресс есть», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.