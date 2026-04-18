ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Иван Таранов: после смены тренера «Крылья» приятно удивляют своей игрой

Российский экс-футболист Иван Таранов поделился впечатлениями от матча 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и ЦСКА (1:1). Ранее самарскую команду возглавил Сергей Булатов, который сменил на этом посту Магомеда Адиева.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Олейников – 65'     1:1 Божин – 75'    

«Игра получилась боевой, интересной. Но качество поля не позволило более высококлассной команде одержать победу. «Крылья Советов» молодцы! Очень понравилось, как команда играла. Надо отдать ей должное. Ребята были близки к трём очкам больше, чем ЦСКА. После смены тренера «Крылья» приятно удивляют своей игрой. Прогресс есть», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

