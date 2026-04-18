«Это просто невероятно». Тренер «Рубина» Артига — о судействе в матче с «Акроном»

«Это просто невероятно». Тренер «Рубина» Артига — о судействе в матче с «Акроном»
Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался после матча 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (1:1) и раскритиковал арбитра Евгения Кукуляка.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Лобов – 48'     1:1 Дзюба – 62'    
Удаления: нет / Бокоев – 66'

— Насколько далека от вашего идеала игра «Рубина»?
— Начали мы очень здорово, но у нас были некоторые проблемы с прессингом, на экваторе первого тайма у нас были хорошие моменты на контратаках. Во втором тайме не сказать, что владели инициативой. Что касается концовки, уже полностью владели инициативой, активно доставляли мяч в штрафную, были завершения, но, к сожалению, мяч не пересёк линию ворот. По картинке игра во втором тайме близка к моему идеалу.

Для меня невероятно, что шесть человек, которые отвечают, чтобы всё было в рамках правил на поле, не заметили того пенальти, который был на Рожкове. Ещё удивительно, когда забили гол, было достаточно длительное обсуждение этого момента со стороны судейской бригады. Я им сказал: «Ну что ж, давайте ещё этому 10 минут уделим, раз нужно поискать какой‑то момент, который позволил бы отменить гол». Могут быть ошибки, но при существующей инфраструктуре при наличии VAR — это просто невероятно. Главными действующими лицами на поле должны быть футболисты, а не судьи, — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».

После 25 туров чемпионата России казанская команда набрала 35 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Клуб из Тольятти заработал 23 очка и располагается на 13-й строчке.

