Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 18 апреля

В субботу, 18 апреля, состоялись семь матчей в рамках 29-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Первой лиги на 18 апреля:

«СКА-Хабаровск» — «Ротор» — 1:2;

«Сокол» — «Урал» — 0:3;

«Чайка» — «Факел» — 2:0;

«Уфа» — «Черноморец» — 1:0;

«Шинник» — «Арсенал» Тула — 2:0;

«Родина» — «Волга» Ульяновск — 0:0;

«Нефтехимик» — «Спартак» Кострома — 3:1.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 59 очков после 29 матчей. На второй строчке располагается «Родина», у которой 56 очков. Тройку лидеров замыкает «Урал» (52). На последнем, 18-м месте, находится «Сокол» (16). «Чайка» (22) — 17-я, а «Черноморец» (29) — 16-й.