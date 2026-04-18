Результаты матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 18 апреля

В субботу, 18 апреля, состоялись четыре матча в 25-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших игр.

Результаты матчей РПЛ 18 апреля:

«Оренбург» — «Локомотив» — 0:1;

«Крылья Советов» — ЦСКА — 1:1;

«Рубин» — «Акрон» — 1:1;

«Пари НН» — «Динамо» Москва — 1:1.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 53 очка после 24 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 52 очка. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 48 очками после 25 игр. Последнее, 16-е место, занимает «Сочи» (15), на 15-й строчке находится «Оренбург» (20).