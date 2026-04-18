Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 18 апреля

Комментарии

В субботу, 18 апреля, состоялись четыре матча в 25-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших игр.

Результаты матчей РПЛ 18 апреля:

«Оренбург» — «Локомотив» — 0:1;
«Крылья Советов» — ЦСКА — 1:1;
«Рубин» — «Акрон» — 1:1;
«Пари НН» — «Динамо» Москва — 1:1.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 53 очка после 24 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 52 очка. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 48 очками после 25 игр. Последнее, 16-е место, занимает «Сочи» (15), на 15-й строчке находится «Оренбург» (20).

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Стал известен характер повреждения Глебова, полученного в матче ЦСКА с «Крыльями Советов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android