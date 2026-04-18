Тренер «МЮ» Кэррик: у Каземиро развито шестое чувство, которому нельзя научить

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик перед матчем 33-го тура АПЛ с «Челси» высказался об уровне игры полузащитника Каземиро. Ранее стало известно, что хавбек покинет «красных дьяволов» ближайшим летом.

«У Каземиро есть талант и хорошая интуиция, он здорово ориентируется в штрафной площади. У него развито шестое чувство, которому нельзя научить, ведь не всегда удаётся подобрать идеальный момент, темп или траекторию движения, чтобы подстроиться под передачу. На поле ты должен занимать правильную позицию, чувствовать пространство, а также прежде всего уметь использовать возникающие моменты. В нынешнем сезоне мы всё это видели в исполнении Каземиро», — приводит слова Кэррика официальный сайт манкунианцев.